Rivalité amoureuse fatale à Koumpentoum : « Abbé » face à dix ans de prison pour avoir tué son ami

Un drame banal aux allures de tragédie antique s’est rejoué devant la justice à Koumpentoum. Hier mercredi, S. Diouf, âgé de 21 ans et plus connu sous le sobriquet de « Abbé », a comparu devant la juridiction criminelle pour le meurtre de son ami É. Sène. Un crime survenu dans la nuit du 11 juin 2023, au village de Keur Daouda, à l’issue d’une violente altercation née d’une rivalité amoureuse.

 

Selon l’observateur,Les faits remontent à la soirée du 10 juin 2023, lors d’un mariage célébré au domicile d’E. M. Sarr. L’ambiance festive vire progressivement à la tension lorsque S. Diouf et É. Sène en viennent aux mots au sujet d’A. Dieng, une jeune femme que les deux hommes convoitaient. Selon l’acte d’accusation, la situation dégénère lorsque la jeune femme est bousculée par le prévenu. La victime intervient alors pour lui porter assistance, mais « Abbé » s’y oppose fermement, lançant : « Je ne te laisserai pas la relever. »

 

Craignant une escalade, A. Dieng décide de quitter discrètement les lieux. À la barre, elle précisera n’avoir jamais éprouvé de sentiments pour l’accusé et confirmera qu’É. Sène était, à l’époque, son petit ami. Un témoignage qui a lourdement pesé dans les débats.

 

Selon la version livrée par l’accusé, la tension s’est accentuée lorsque la victime, le voyant tenir la main de la jeune femme, lui a ordonné de la lâcher. Devant son refus, É. Sène lui aurait asséné un coup de poing au visage. Plus tard dans la soirée, les deux jeunes hommes se retrouvent dans un endroit isolé pour un duel. C’est là que le drame se noue.

 

« Abbé » reconnaît avoir pris un tournevis dans la sacoche de l’animateur musical qui l’initiait au métier de DJ. Lors de l’affrontement, après avoir été frappé avec un gourdin par É. Sène, il lui porte un coup violent à la tête avec l’outil. La victime s’effondre, grièvement blessée et perdant abondamment du sang. Évacué d’urgence au poste de santé de Méréto, puis au district sanitaire de Koumpentoum, É. Sène succombera à ses blessures.

 

À l’audience, l’accusé n’a pas cherché à nier les faits, tout en plaidant l’absence d’intention homicide. « Je n’avais pas l’intention de le tuer, c’était mon ami. La fille m’avait quitté pour lui », a-t-il déclaré, la voix tremblante. Son avocat, Me Souleymane Ndéné Ndiaye, a sollicité la requalification des faits en « coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner », une qualification pénale moins sévère que le meurtre.

 

Le ministère public, représenté par le Procureur Aliou Dia, est resté inflexible. Considérant la gravité des faits et l’arme utilisée, il a requis dix ans de réclusion criminelle contre S. Diouf pour meurtre.

