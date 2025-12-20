Visite du Président Diomaye en Casamance : « Le Plan Diomaye pour la Casamance est un programme de justice sociale et d’équité... » (Maïmouna Dièye)

Lors de son allocution durant la cérémonie officielle du Festival Koom Koom 2025, ce vendredi 19 décembre, la ministre de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, est largement revenue sur le Plan Diomaye pour la Casamance (PDC), présenté comme une initiative majeure du Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en faveur de cette région du sud du pays.
Selon la ministre, le PDC constitue « un programme de justice sociale et d’équité en faveur d’une région longtemps minée par un conflit fratricide ». Elle a souligné que le rôle stratégique de la Casamance dans le développement socioéconomique du Sénégal l’a placée « naturellement au cœur de la vision » du Chef de l’État.
« Le rôle charnière de cette belle région dans le développement socioéconomique du Sénégal l’a placée au cœur de la vision de Son Excellence Monsieur le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui, à travers le Plan Diomaye pour la Casamance, entend rendre à César ce qui appartient à César », a déclaré Maïmouna Dièye.
La ministre a précisé que cette initiative inédite vise avant tout le maintien et la consolidation de la paix, condition essentielle à un développement endogène et inclusif de la Casamance.
Maïmouna Dièye a rappelé que le Plan Diomaye pour la Casamance encourage le retour des populations déplacées sur leurs terres d’origine, à travers la création de conditions favorables à leur réinstallation. Il s’agit notamment de la mise en place d’un habitat décent, du développement des routes et pistes de désenclavement, de la construction d’infrastructures sanitaires et scolaires, ainsi que de la création d’emplois et d’activités génératrices de revenus, particulièrement au profit des femmes et des jeunes.
« Mais au-delà, a-t-elle poursuivi, le Plan Diomaye pour la Casamance vise à mettre en place des projets et programmes capables de rendre à la Casamance son rôle et sa position de région locomotive dans la construction d’un Sénégal souverain, juste et prospère ».
Un attachement personnel à la Casamance
La ministre a également exprimé son attachement personnel à la région. S’adressant aux populations de Ziguinchor, elle a déclaré : « Je suis ici chez moi, en Casamance, pour y avoir trouvé des familles d’accueil exceptionnelles ».
Elle a notamment évoqué son séjour à Oulampane, où elle dit avoir partagé « des moments chaleureux avec les femmes et les enfants de la Case des Tout-Petits Keur Maïmouna », ainsi que son attachement à Ziguinchor, qu’elle associe à des liens fraternels, notamment avec le Premier ministre Ousmane Sonko.
