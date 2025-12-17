CAN 2025 : Bassirou Diomaye Faye embrase la Tanière et lance les Lions à la conquête de la deuxième étoile


Dans une atmosphère chargée de solennité et de fierté nationale, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement remis le drapeau national aux Lions de la Teranga, en partance pour la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Devant les plus hautes autorités de l’État, les acteurs du sport et une nation suspendue à leurs pas, le chef de l’État a posé un geste fort, confier à l’équipe nationale une « mission sacrée », celle de porter l’honneur et l’unité du Sénégal sur les pelouses africaines.
 
Dans un discours vibrant, le président a rappelé que le drapeau national est bien plus qu’un symbole. Il incarne la dignité, la foi et l’espérance de millions de Sénégalaises et de Sénégalais. Aux joueurs, il a lancé un appel clair, unité, solidarité et dépassement de soi. « Jouez ensemble, combattez ensemble, souffrez ensemble pour triompher ensemble », a-t-il martelé, plaçant la cohésion et la discipline au cœur de la quête d’un nouveau sacre continental.
 
Le chef de l’État a également salué le travail du staff technique et des dirigeants du football sénégalais, soulignant la rigueur et la vision qui maintiennent le Sénégal parmi les meilleures nations africaines et mondiales. Pour Bassirou Diomaye Faye, ces performances sont le fruit d’une politique sportive ambitieuse, soutenue par des investissements structurants dans la formation, les infrastructures et la gouvernance. Le sport, a t il insisté, est un puissant levier d’éducation, d’unité nationale et de développement.
 
Enfin, le président a fixé l’objectif sans détour : conquérir une deuxième étoile et inscrire définitivement le Sénégal au panthéon du football africain. Soutenus par un État engagé et un peuple uni, les Lions de la Teranga partent au Maroc avec la foi et la détermination d’une nation entière. « Vous ne serez jamais seuls », a conclu le chef de l’État, avant d’appeler joueurs et supporters à écrire ensemble une nouvelle page de gloire pour le Sénégal.
Mercredi 17 Décembre 2025
