[ Reportage] Fêtes de décembre : les jouets bien présents sur les marchés de Dakar, en attente de clients


À quelques jours de la fête de Noël et des célébrations de fin d’année, les jouets pour enfants occupent une place de choix dans les marchés et le long des artères de Dakar. Poupées, voitures miniatures, ballons et autres gadgets colorés attirent le regard des enfants, tandis que les vendeurs espèrent une amélioration des ventes à l’approche des fêtes.

À Keur Damel, près du rond-point 26 des Parcelles Assainies, Anta Niang, une jeune vendeuse de jouets, s’active derrière son étal. Souriante mais lucide, elle confie que l’activité est moins florissante que les années précédentes.
« Les enfants sont nos amis, surtout en cette période de fêtes, mais les ventes ne marchent pas comme avant, malgré que les prix varient entre 500F et 250.000 F », explique-t-elle.

Selon elle, le pouvoir d’achat des ménages pèse sur le commerce. Anta lance ainsi un appel à l’État pour un accompagnement accru des jeunes entrepreneurs, afin de soutenir les petites activités génératrices de revenus.

Malgré tout, l’espoir demeure. « Avec l’approche de Noël et du Nouvel An, on espère que la situation va s’améliorer », ajoute-t-elle, confiante quant à une possible hausse des ventes dans les jours à venir.
 

Samedi 20 Décembre 2025
Sveltane Aline ASSINE (Stagiaire)



