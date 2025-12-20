Affaire Aziz Dabala et Waly : le chanteur Tarba Mbaye remis en liberté, l’enquête dans l’impasse


Tout s’est passé ce mercredi 18 décembre alors qu’il devait s’envoler pour Paris dans le cadre de ses engagements professionnels. Le chanteur Mouhamadou Aliounekhoulé Mbaye, plus connu sous le nom de Tarba Mbaye s’est vu opposer une interdiction de sortie du territoire sénégalais. Après une nuit passée au commissariat spécial de l’aéroport, il a été transféré le jeudi 19 décembre à la Dic pour être entendu sous le régime de la garde à vue, selon Libération. 

 

Le magistrat instructeur avait reçu dans le fond des accusations graves de Mamadou Lamine Diaw, dit Modou Lo, qui mettait en cause Tarba Mbaye et plusieurs autres personnes pour association de malfaiteurs et assassinat avec usage de barbarie.

 

Des accusations qui changent radicalement

 

À l’enquête préliminaire, Mamadou Lamine Diaw avait affirmé que Aziz Dabala et Waly auraient tenté d’avoir des attouchements avec lui, puis auraient paniqué. Devant le juge, son récit a pris une tout autre direction. « J’ai décidé de dire toute la vérité », a-t-il déclaré. Dans sa nouvelle déposition, il affirme désormais que Tarba Mbaye et Nabou Lèye auraient tout concocté ensemble. Face au magistrat instructeur, Mamadou Lamine Diaw a soutenu que Aziz Dabala détenait un enregistrement compromettant mettant en scène Tarba Mbaye et Nabou Lèye dans un complot visant à le faire chanter.

 

Selon ses dires, Nabou Lèye et Tarba Mbaye auraient été en bas du lieu du crime au moment des faits. Il prétend même que Tarba Mbaye, après l’échec de ce plan, aurait orchestré l’assassinat d’Aziz Dabala et Nabou Lèye (Waly) suite à une réunion.

 

Une affaire d’argent ?

 

Dans sa déposition, Mamadou Lamine Diaw a également évoqué un aspect financier trouble. Il témoigne avoir reçu 2 millions de francs CFA, mais que Nabou Lèye ne lui aurait remis que 500.000 francs CFA, nécessitant selon lui un rééquilibrage des comptes.

 

Les enquêteurs rejettent ces accusations

Hier, lors de l’audition de Tarba Mbaye, les enquêteurs ont carrément rejeté les faits, précisant qu’il n’a jamais eu de contact direct ou indirect avec Mamadou Lamine Diaw. Ils ajoutent qu’il n’existe qu’une relation amoureuse entre Nabou Lèye et Tarba Mbaye, n’étant mêlés en rien à cette sordide affaire.

 

Les réquisitions téléphoniques effectuées par les enquêteurs n’auraient totalement rien démontré de ce qui était soutenu. Sur interpellation de l’avocat de Tarba Mbaye, Me Alioune Badara Fall, le juge avait dans un premier temps envisagé de faire entendre Nabou Lèye sous le régime de la garde à vue.

 

Une procédure complexe

 

Toutefois, cette dernière étant déjà inculpée dans le cadre d’un autre dossier avant de bénéficier d’une liberté provisoire, elle devrait faire face au juge qui a également demandé l’extraction de Mamadou Lamine Diaw en vue d’une confrontation.

 

Une affaire aux multiples zones d’ombre et de versions contradictoires qui devrait connaître de nouveaux développements dans les prochains jours. En attendant, Tarba Mbaye, libre mais toujours sous le coup d’une convocation judiciaire, pourra-t-il reprendre ses activités professionnelles ? La réponse sera connue à l’issue de son face à face ce lundi devant le juge.

Samedi 20 Décembre 2025
Dakaractu



