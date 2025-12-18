Gouvernance 2025: Le FDR dresse un bilan accablant du régime Pastef


« Un non clair, un non massif, un non indigné ! » C’est en ces termes virulents que le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a répondu, ce jeudi, à sa propre question sur les performances du régime PASTEF après bientôt deux ans au pouvoir. Devant un parterre de journalistes, Samba Sy, ancien ministre du Travail sous Macky Sall et membre du Front, a livré un réquisitoire sans concession contre les autorités actuelles.

 

Le diagnostic économique dressé par le FDR est sans appel. « Le pouvoir manifeste une évidente incapacité à définir un cap clair pour notre économie », a martelé Samba Sy, dénonçant l’échec de ce qu’il qualifie de « manipulation politicienne de la fable de la dette cachée ».

L’opposition pointe du doigt l’incapacité du gouvernement à honorer ses obligations fondamentales notamment avec les bourses des étudiants impayées, les factures des entreprises de BTP en souffrance, la campagne arachidière paralysée. « Les caisses désespérément vides de l’État empêchent de s’acquitter des dettes de l’année passée vis-à-vis des opérateurs privés stockeurs », a déploré l’ancien ministre.

Plus alarmant encore, selon les chiffres de l’ANSD cités par le FDR, les importations de céréales ont bondi à 2 323 625 tonnes en septembre 2025, contre à peine 2 millions de tonnes en 2023. « En moins de deux années de pouvoir PASTEF, le Sénégal s’éloigne davantage de son objectif de souveraineté alimentaire », a-t-il alerté.

 

Justice instrumentalisée et libertés menacées

 

Sur le plan des libertés, le tableau n’est guère plus reluisant selon le FDR. « La manipulation de la justice se poursuit, sous des modalités davantage insidieuses », dénonce Samba Sy. En effet, l’opposition dénonce l’instrumentalisation du Parquet pour « retarder au maximum les libérations ordonnées » et soumettre les personnalités libérées à « des contraintes injustifiées ». Le Front s’indigne également de « l’impunité dont jouit un ministre qui a révélé avoir détourné des fonds sociaux au profit de ses camarades de Parti, déclarés ‘victimes’ ou ‘martyrs’, sans aucune décision judiciaire ». 

 

Une guerre de succession qui « ridiculise » l’Assemblée 

 

Les Sénégalais sont « sidérés », selon le FDR, par la « guerre larvée » que se livrent deux camps retranchés à la Présidence et à la Primature, dont la cause réelle porterait sur la candidature de PASTEF à la présidentielle de 2029. « L’Assemblée nationale a été ridiculisée par une séance impromptue de questions au gouvernement, organisée à la hâte, pour offrir une tribune au Premier ministre désireux de mobiliser une fraction du Parti au pouvoir », a fustigé Samba Sy. Une situation « tragi-comique » qui, selon lui, « jette un grave discrédit sur le pays et menace sa stabilité politique et institutionnelle », déplore le FDR. 

 

Train de vie luxueux et baisse des prix cosmétique

 

Le contraste est saisissant, selon l’opposition : alors que « des pans entiers de l’économie sont dans l’incertitude », certains dignitaires du pouvoir « affichent ostensiblement un insolent train de vie, multipliant les voyages en jet privé et les sorties en véhicules de luxe ». 

La récente réduction des prix ? S’interroge le FDR qui parle d’une mesure aussi superficielle que propagandiste. L’opposition s’interroge aussi sur le « comment expliquer que le litre de super coûte 820 FCFA en Côte d’Ivoire depuis novembre 2025, contre 920 F au Sénégal en décembre, alors que le prix du baril oscille entre 60 et 65 dollars depuis 2024 ? » Le FDR exige une véritable baisse des prix de l’énergie à un niveau qui soulage véritablement les populations. 

Jeudi 18 Décembre 2025
