CAN 2025 - Assane Diao officiellement forfait / La FSF a fini d’avoir le cœur net sur la blessure

La Fédération Sénégalaise de Football a annoncé ce vendredi le forfait d’Assane Diao pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, à la suite d’une blessure contractée avec son club italien, le Côme, le 15 décembre dernier. Arrivé à Dakar le 18 décembre pour rejoindre la sélection nationale, l’attaquant sénégalais a passé des examens médicaux révélant une lésion du biceps fémoral de la cuisse droite, le contraignant à renoncer au tournoi continental.



Cette blessure est survenu dans un climat très tendu entre le staff sénégalais et l’entraîneur du Côme, Cesc Fabregas. Le technicien espagnol avait exprimé publiquement ses réserves quant à la convocation de Diao, soulignant que le joueur n’avait disputé que trois matchs en huit mois et qu’il revenait à peine d’une longue période de rééducation.



Malgré ces inquiétudes, Fabregas avait titularisé Diao lors du match contre l’AS Roma, où le joueur s’est blessé dès la 38e minute après un effort en contre-attaque. Cette décision a suscité une vive polémique au Sénégal, où les supporters et certains responsables sportifs accusent le coach de négligence. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw aurait répliqué fermement, affirmant que « si Diao ne va pas à la CAN, il n’ira pas non plus au Mondial », une réponse jugée « désagréable » par Fabregas.



La Fédération Sénégalaise de Football a exprimé, à travers un communiqué , son soutien à Assane Diao, lui souhaitant un prompt rétablissement et espérant le revoir rapidement sur les terrains. Ce forfait représente un coup dur pour les Lions de la Teranga, à 48 heures du coup d’envoi de la CAN 2025 au Maroc.