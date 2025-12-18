Visite du Président Diomaye Faye en Casamance : "La commune de Nyassia a été très touchée par le conflit casamançais...", rappelle la maire Justine Manga


Situé dans la Basse  Casamance, le village de Nyassia, dans le département de Ziguinchor a exprimé ses attentes pour la prochaine visite du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye dans la zone. La commune de Nyassia, à travers sa maire, Mme Justine Manga, a exprimé ses attentes pour cette visite, prévue du 20 au 25 décembre. 

"Vraiment nous recevons cette nouvelle avec beaucoup de plaisir parce que voir un président de la république venir dans nos régions est gratifiant, et je pense que depuis qu'il a accédé au pouvoir, il n'est pas encore venu en Casamance", a-t-elle déclaré lors de la visite de journalistes dans la localité. 
 


La commune de Nyassia bénéficie déjà du Plan d'Appui à la Réinsertion (PAR) pour la Casamance, qui vise à consolider la paix et à promouvoir la réinsertion socio-économique des populations déplacées. Sur 25 villages, 21 ont déjà été réinstallés, et les efforts sont en cours pour accompagner les quatre villages restants. La maire de la commune de Nyassia a insisté sur la réouverture de l'écomusée dont les bâtiments sont en état de délabrement avancé et les objets déplacés au musée Ifan de Dakar, durant la période du conflit. 
 
Mme Justine Manga souligne que la commune a été très touchée par le conflit casamançais et que la visite du Président Diomaye est une occasion de consolider les acquis et de poursuivre les efforts de développement de la région.

"Entendre le président venir encore consolider cela, je pense qu'on ne fait que se réjouir parce que on sait que peut-être d'autres actions vont être encore amorcées par rapport à sa venue", a indiqué la maire, qui a accueilli la presse en marge de l'éductour ou voyage de presse organisé dans le cadre du Festival Koom Koom de Ziguinchor.  
 
Jeudi 18 Décembre 2025
