Casamance : les campements villageois de Coubanao en quête de soutien pour relancer le tourisme local

La région naturelle de Casamance, longtemps considérée comme l’un des joyaux touristiques du Sénégal, voit ses campements villageois sombrer dans une crise silencieuse. À Coubanao, l’un des villages emblématiques de la région, les acteurs du secteur tirent la sonnette d’alarme sur la dégradation continue de leurs infrastructures touristiques.



Malamine Diémé, Trésorier du campement du village, déplore un manque criant de moyens matériels et financiers. « Nos infrastructures sont vétustes, et nous manquons de matériel adéquat pour travailler dans de bonnes conditions. Même la sécurité des visiteurs n’est plus garantie, faute de clôture et à cause de la divagation des animaux », a-t-il déclaré lors du passage des journalistes dans le cadre de l'éductour du Festival Koom Koom de Ziguinchor.

Cette situation, selon lui, met en péril non seulement l’activité touristique, mais aussi l’image de la Casamance auprès des visiteurs nationaux et internationaux. Le tourisme communautaire, autrefois un levier fort de développement dans la région, est aujourd’hui à bout de souffle. Les campements, qui faisaient la fierté des populations locales, sont en perte de vitesse, freinés par l’absence de subventions, le désintérêt des pouvoirs publics, et le manque d’accompagnement technique.



Pourtant, la volonté de relance est bien présente. « Nous avons des projets pour relancer le tourisme, notamment l’écotourisme et l’artisanat local, mais nous avons besoin de l’appui des autorités pour concrétiser ces ambitions », soutient Malamine Diémé. Il estime que seule une implication forte de l’État, à travers des aides financières, une meilleure promotion du tourisme local et un encadrement technique, permettra de sauver ce qui reste des campements villageois.



Cette visite du président Bassirou Diomaye Faye en Casamance est perçue comme une opportunité pour faire entendre les doléances des professionnels du secteur. Les acteurs touristiques espèrent que cette visite (du 20 au 25 décembre) marquera un tournant dans la politique touristique du pays et qu’un plan spécial pour la réhabilitation des campements sera mis en œuvre.