Tivaouane / Vente pour un prix illicite de 200f CFA la baguette : la brigade régionale du commerce de Thiès procède à la saisie et à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA

Dans le cadre de la couverture du gamou de Tivaouane, la brigade régionale du commerce de Thiès a procédé à la vente directe aux consommateurs de 2 309 baguettes de pain au prix normal de 150f CFA.

Cette mesure fait suite à une opération de saisie de ces baguettes de pain vendues à un prix illicite de 200f CFA la baguette.

À rappeler que la Brigade régionale du commerce de Thiès avait procédé, en prélude au gamou, à une saisie record de 12 tonnes de produits impropres à la consommation retirés dans divers secteurs d'activités économiques, mais également au niveau de tous les stades de commerce...