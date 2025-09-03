Tivaouane/Thiénaba : 20 accidents de la circulation recensés occasionnant 55 blessés

Dans son communiqué, la Division Informations et Relations Publiques de la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a indiqué que tous les blessés ont été assistés.

À rappeler que pour cette année la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a déployé

d'importants moyens personnels et matériels pour la réussite de cette mission. "Pour les moyens personnels, le détachement est fort de 550 sapeurs-pompiers dont 25 officiers, 155 sous-officiers, 370 militaires du rang". Et s’agissant des moyens roulants, " 93 véhicules sont engagés dont 14 engins d'incendie, 24 ambulances, 08 véhicules secours routiers, 09 Camions Citernes Grande Capacité de 30.000 litres et autres engins spéciaux".