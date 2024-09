Tivaouane / Relation État et Foyers religieux : Les garanties du président de la république devant le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour

Le chef de l’Etat accompagné de la première dame Mme Absa Faye, vient de fouler aux environs de 12h20 minutes, le sol de la ville de Tivaouane. En prélude du Mawlid 2024, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est venu effectuer sa Ziaara en compagnie d’une délégation composée de son directeur de cabinet, du ministre de l’économie, du plan et de la coopération, Abdourahmane Sarr, du ministre El Malick Ndiaye et des ministres Birame Souleye Diop, Moustapha Sarre, Serigne Gueye Diop, Papa Mara Ndour, du porte-parole Ousseynou Ly.







Le président de la République Bassirou Diomaye Faye prenant la parole devant le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour, rappelle la pertinence de cette tradition dans les cités religieuses pour s’enquérir du travail des services de l’Etat en prélude du Gamou. « Nous apprécions votre démarche et prions que tout le monde la perpétue. Cela va nous permettre de connaître l’état d’avancement pour mieux organiser le déploiement de ces services dans la cité religieuse… » a indiqué le chef de l’Etat.







Le président de la République rappelle que ces cinq mois passés à la tête de l’Etat, il a toujours été question de renforcer les relations avec les foyers religieux. « Nous envisageons plus, en tant que institution, de tout mettre en œuvre pour apporter les conditions meilleures à toutes les cités religieuses. Nous pensons aussi, porter quelqu’un à la tête d’une entité pour mieux raffermir les liens entre les foyers religieux afin de mieux garantir aux populations ce cadre de laïcité au Sénégal » rassure le président Bassirou Diomaye Faye.







Pour rappel, la délégation présidentielle est accueillie par la famille Sy composée de Mansour Sy Djamil, Elhadj Malicky Sy, Mame Ass, Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Amine, Serigne Moustapha Sy Al Amine et les autres membres de la famille du Khalife, Serigne Babacar Sy Mansour.