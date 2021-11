Tivaouane / Locales 2022 : Les cinq candidats pour convoiter la commune désormais connus.

Les candidats qui vont se disputer le poste de premier magistrat à la sainte ville de Tivaouane sont désormais connus. Il s'agit du maire sortant, Mamadou Diagne Sy Mbengue (BBY), Abdoulaye Ndiaye Ngalgou de "And Défar Tivaouane", la Convention patriotique pour la justice et l'équité (Cpje) du député Diop Sy, Maodo Malick Sy Guèye du PDS (Département et commune de Tivaouane) et de la coalition Yewi Askan wi avec comme tête de liste majoritaire, Khalifa Babacar Sy Guèye du PUR.



Dans le département, les 17 maires sortants ont déposé leur candidature dans leur commune au niveau des Sous-préfectures de Niakhène, Tivaouane, Pambal, Méouane et Mérina Ndakhar.



Au niveau départemental, Seynabou Gaye Touré (BBY) a été choisie tête de liste majoritaire pour rediriger les destinées de ladite coalition pendant ces élections territoriales 2022.



Dans la commune de Niakhène, Aly Ndiaye du Parti Socialiste ( PS) a été porté tête de liste majoritaire de la coalition "And liguey sunu gox". Cheikh Ibra Ndiaye Lamp, du parti Rewmi a été choisi pour diriger la liste BBY pour la mairie de Thilmakha.



À rappeler que Lamine Diouck du PS est la tête de liste majoritaire du BBY dans la commune de Tivaouane au moment Abdou Ndéné Sall va diriger la liste majoritaire dans le département.