Tivaouane/ Les adieux du Président Macky Sall : éloge de notre islam confrérique, rempart du Sénégal

Le président Macky Sall accompagné d'une forte délégation, a été reçu ce lundi par le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour à l'occasion d'une visite de courtoisie( Ziar).



Dans les discours, il a été rappelé les liens qui unissent le khalife général des tidianes au président de la République Macky Sall.



Prenant la parole, le chef de l'État de déclarer. " En 2012, lorsque je venais ici, on m'accusait d'avoir dit des choses contre les guides religieux, vous étiez la seule personnalité religieuse à avoir déclaré publiquement que les guides religieux sont des citoyens.... Depuis ce jour, on a plus reparlé de ça".



" Cette relation n'est pas seulement une relation entre un khalife et un président de la République....Quand on est un khalife, on le reste pour toute la vie alors que chaque président de la République va entendre tôt ou tard ancien Président... Nous rendons grâce au Tout Puissant d'être là aujourd'hui et d'avoir accompli notre mission...", a ajouté le chef de l'État en Wolof...