Tivaouane/Gamou au Champ de courses : Ces révélations de Serigne Moustapha sur l'affaire du déterrement du corps de Katime Touré

Comme si l'on pouvait s'y attendre, le guide spirituel des moutarchidines wal moutarchidaty est revenu sur l'affaire Katime Touré dont les corps a été enterré non loin de sa résidence avant d'être déterré par les autorités pour les bsoins d'autopsie.

Serigne Moustapha Sy qui révèle au passage que des considérations spirituelles qui seraient à l'origine de cette affaire, dit comprendre que les autorités n'avaient plus le choix pour que le corps de Katime Touré leur soit remis aux fins d'une nouvelle inhumation. "Ils ont déterré le corps de Katime Touré, l'ont amené pour faire leur théâtre, avant de le ramener avant hier pour qu'il soit enterré à nouveau. Mais ce que j'ai compris c'est qu'ils n'avaient plus le choix", lance le responsable moral du mouvement Moutarchidine Wal moutarchidaty...