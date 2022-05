Tivaouane : Diop Sy saisit le sous-préfet pour le retrait de 1XBET et des autres boutiques de jeux de hasard.

Lors d'une visite de terrain avec l'Agéroute, le maire de Tivaouane Diop Sy a remarqué l'installation d'une boutique 1XBET dans la cité religieuse de Maodo. Ce qui est, selon Diop Sy, inacceptable du fait que les paris sont bannis par l'Islam, mais également parce que c'est de l'argent facile qu'empochent les jeunes.



Ainsi, il a immédiatement saisi le sous-préfet pour le retrait de 1XBET à Tivaouane mais également des autres kiosques et boutiques de Loterie qui s'activent dans les jeux de hasard et du gain facile. C'était ce mercredi 11 mai 2022.



Selon notre source, le directeur général de 1XBET s'est rendu à Tivaouane pour échanger avec les autorités et tout le matériel a été désinstallé. Cependant, même si le cas de 1XBET a été réglé, il reste le cas des kiosques de Loterie et des baby-foot qui attirent beaucoups de jeunes intéressés par le gain facile...