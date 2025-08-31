Tivaouane / Amadou Bâ chez le Khalife : "Dans d'autres circonstances, nous parlerons de la situation du pays".


Tivaouane / Amadou Bâ chez le Khalife : "Dans d'autres circonstances, nous parlerons de la situation du pays".
En prélude au gamou de Tivaouane, le responsable moral de la "Nouvelle Responsabilité" (NR) a rendu une visite de courtoisie au Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour. À la suite de cet entretien, Amadou Bâ qui faisait face à la presse, a déclaré : "le Khalife nous a reçu avec beaucoup d'attention comme à son habitude. Il a prodigué beaucoup de conseils et a prié pour le pays", a-t-il indiqué.
 
À la question d'un confrère portant sur la fameuse clef de voûte pour juguler les problèmes auxquels les sénégalais sont confrontés, M. Bâ a plutôt choisi différer sa réponse. "Nous sommes venus à l'occasion du Maouloud. Dans d'autres circonstances, nous parlerons de la situation du pays", a-t-il déclaré. Avant de poursuivre : "Nous sommes venus pour célébrer la naissance du Prophète (Psl). Le marabout est très préoccupé par la situation du pays. Il nous a prodigué beaucoup de conseils et nous en ferons un bon usage", a-t-il conclu.
Dimanche 31 Août 2025
Moussa Fall



