Thione Niang, nommé ambassadeur itinérant par le Pr Bassirou Diomaye Faye

L'entrepreneur, homme d'affaires, candidat à l'élection présidentielle de 2024, sans franchir l'étape des parrainages, Thione Niang a été nommé Ambassadeur Itinérant de la république du Sénégal par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye. Thione Niang a révélé cette information, ce vendredi 26 juin 2026, sur sa page Facebook. "Un Nouveau Chapitre au Service du Sénégal

C'est avec une profonde humilité et un sens élevé de la responsabilité que j'accueille la confiance que m'a accordée Son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, en me nommant Ambassadeur Itinérant de la République du Sénégal.

À ce titre, j'ai pour mission de piloter la stratégie de nation branding et de soft power du Sénégal, de développer des partenariats stratégiques et de mobiliser les talents et les réseaux influents de notre diaspora. Je conseille également le Président sur les enjeux géopolitiques et stratégiques, et j'agis en qualité d'Envoyé spécial pour les projets nationaux structurants ainsi que pour les initiatives et opportunités qui contribueront à façonner l'avenir de notre pays.

Depuis plus de deux décennies, une conviction guide mon parcours : la plus grande richesse de l'Afrique, ce sont ses femmes et ses hommes — et nos nations construisent leur propre avenir en investissant dans leurs talents, en renforçant leurs institutions et en racontant leur propre histoire au monde, avec confiance.

Aujourd'hui, j'ai l'honneur de poursuivre cette mission au service de mon pays.

Le Sénégal a tout ce qu'il faut pour devenir une référence mondiale en matière de démocratie, d'innovation, d'entrepreneuriat, de culture et de développement durable. Notre responsabilité est de faire en sorte que le monde non seulement reconnaisse ce potentiel, mais choisisse d'y investir, de s'y associer et d'y croire.

J'exprime ma sincère gratitude au Président Bassirou Diomaye Faye pour sa confiance — ainsi qu'à ma famille, à mes collaborateurs et à toutes celles et ceux qui ont marché à mes côtés tout au long de ce parcours. Cette nomination n'est pas une destination. C'est un engagement renouvelé à servir.

Je me réjouis de travailler aux côtés du Gouvernement, du secteur privé, de notre diaspora, de nos partenaires et de chaque Sénégalais engagé pour une nation plus forte, plus influente et plus prospère.

Ensemble, bâtissons un Sénégal dont le rayonnement est à la hauteur de son immense potentiel.