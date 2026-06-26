Mali: Tombouctou privée d'eau courante et d'électricité depuis une semaine


Mali: Tombouctou privée d'eau courante et d'électricité depuis une semaine

Tombouctou, dans le nord du Mali, est privée d'eau courante et d'électricité depuis une semaine, en raison des pénuries de carburant qui empêchent d'alimenter la centrale thermique de la "cité aux 333 saints", a appris vendredi l'AFP de sources locales et officielle.

Depuis plusieurs mois, les jihadistes du du Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, attaquent les convois de carburant afin d'asphyxier l'économie de ce pays sahélien en proie à un conflit depuis plus d'une décennie de conflit.

Un responsable local de la société Energie du Mali (EDM) a confirmé à l'AFP que la centrale de Tombouctou est à l'arrêt depuis le  19 juin.

"Les autorités sont conscientes du problème. Nous avons reçu un ravitaillement ce vendredi grâce auquel, sans fournir le courant en continu, nous allons au moins faire une à deux heures par quartier", a affirmé cette source à l'AFP.

Dans cette ville du nord Mali où les températures dépassent quotidiennement les 40°C en cette saison, la pénurie d'eau et d'électricité pèse lourdement sur les populations.

"Personne ne peut imaginer le calvaire que nous vivons: impossible de se protéger de la chaleur, impossible d'avoir de l'eau pour se laver, faire la cuisine ou boire!", s'emporte un habitant joint par l'AFP au téléphone s'exprimant anonymement en raison du contexte sécuritaire.

"Nous ne savons plus quoi faire: impossible de rester et travailler au bureau, aucun lieu pour se mettre à l'abri de la chaleur. Même si tu as un groupe électrogène, cela ne sert à rien puisqu'il n'y a pas de gasoil. C'est infernal!", renchérit un autre habitant.

"Les djihadistes ont coupé la route et aucun pétrolier ne s'y hasarde", explique un habitant.

Les Tombouctiens ont dû se résoudre à acheter du carburant sur le marché noir en provenance de l'Algérie, pays en froid diplomatique avec le Mali.

Mais ces dernières semaines -- depuis des attaques coordonnées d'ampleur à travers le pays des jihadistes et de leurs alliés indépendantistes touareg fin avril --, l'armée a renforcé son contrôle à la frontière algérienne et bombarde les convois de ravitaillement informels.

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Vendredi 26 Juin 2026
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