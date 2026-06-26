Liban: l'armée israélienne affirme avoir tué sept membres du Hezbollah

L'armée israélienne a affirmé vendredi avoir tué sept membres du Hezbollah, qui transportaient selon elle des armes à proximité de la zone qu'elle occupe dans le sud du Liban.



Les affrontements entre Israël et le Hezbollah pro-iranien ont largement diminué depuis la signature mi-juin d'un protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran, Téhéran ayant exigé qu'une cessation des combats au Liban en fasse partie.



Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a cependant déclaré que l'armée israélienne disposait d'une "liberté d'action totale" contre toute menace dans le sud du Liban, où l'armée israélienne a mis en place une "zone de sécurité" qu'elle continue à occuper.



"Les terroristes ont transféré ces armes dans une structure située dans la région d'al-Manzala, utilisée comme poste de combat et d'observation" pour viser les soldats israéliens, affirme un communiqué de l'armée israélienne.



Le Hezbollah a entraîné le Liban dans cette guerre régionale le 2 mars en tirant des roquettes sur Israël afin de venger la mort du guide suprême iranien, tué fin février lors de frappes américano-israéliennes.



Israël a riposté par des frappes aériennes et une invasion terrestre qui ont depuis fait plus de 4.200 morts selon les autorités libanaises.



Une trève avait été annoncée le 17 avril mais n'a jamais été respectée.



Sous pression américaine, des responsables libanais ont entamé en avril des discussions directes avec Israël à Washington.



Le cinquième cycle de négociations entre Israël et le Liban devait s'achever jeudi, mais le département d'Etat américain a indiqué qu'il serait prolongé d'une journée supplémentaire.

