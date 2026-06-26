Campagne de distribution des semences à Linguère : Fatou Sarr plaide pour le règlement des dettes, une hausse des quotas et la formation des producteurs

À l'instar de plusieurs localités du pays, le département de Linguère est pleinement engagé dans la campagne de distribution des semences, à l'approche de l'installation de l'hivernage. Dans cette zone à forte vocation agropastorale, les opérations d'acheminement des intrants agricoles se poursuivent dans plusieurs communes.



L'opératrice économique Fatou Sarr, plus connue sous le nom de « Thialé », indique que les semences ont déjà été livrées dans les communes de Dahra, Thiel, Boulal, Barkédji et Sagatta Djoloff.



Selon elle, la commune de Dahra a reçu 70 tonnes d'arachide en coque et 30 tonnes de niébé. Thiel a bénéficié de 55 tonnes d'arachide en coque, Boulal de 45 tonnes, tandis que Sagatta Djoloff a reçu 20 tonnes de niébé. À Barkédji, 17,35 tonnes de niébé ont déjà été acheminées, le reliquat devant être livré dans les prochains jours.



Sur le terrain, les producteurs saluent, selon plusieurs témoignages, la disponibilité et l'accompagnement de Fatou Sarr, qui ne cesse de sensibiliser les agriculteurs sur le rôle stratégique de l'agriculture dans le développement économique du pays.



Toutefois, l'opératrice économique attire l'attention des autorités sur les difficultés auxquelles sont confrontés les distributeurs de semences, notamment le retard dans le paiement des créances dues par l'État. « L'État nous doit encore des reliquats des campagnes 2024-2025, 2025-2026, voire de la campagne en cours. Le règlement de ces dettes permettrait d'assurer un meilleur déroulement des opérations », plaide-t-elle.



Au-delà de cette préoccupation, Fatou Sarr appelle les pouvoirs publics à augmenter les quotas de semences mis à la disposition des producteurs et à renforcer leur formation afin d'améliorer les rendements agricoles et d'atteindre les objectifs de souveraineté alimentaire fixés par les autorités.



Elle insiste également sur la nécessité d'anticiper le lancement de la campagne de distribution. « Le département de Linguère est vaste et certaines zones sont enclavées. Il est indispensable que la campagne démarre dès le mois de mai afin que les semences arrivent à temps, surtout lorsque l'hivernage s'installe précocement », explique-t-elle.



Enfin, à l'image de plusieurs acteurs du monde rural, Fatou Sarr invite les populations à investir davantage dans l'agriculture. « Il faut s'approprier la terre et la mettre en valeur. C'est la seule voie qui nous conduira vers une véritable souveraineté alimentaire », conclut-elle.

