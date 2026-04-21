Thiès- situation économique du pays, conditions de vie des sénégalais: Mouhamadou Lamine Massaly tacle sévèrement le régime en place...

Recevant le président du mouvement " Sénégal Bi Ñu Bokk", Barthélémy Dias, le président du parti UNR, Mouhamadou Lamine Massaly, a regretté la situation de crise dans laquelle les sénégalais vivent présentement.

Ainsi, il a appelé l'opposition notamment les jeunes à faire bloc autour de l'essentiel pour travailler à faire quitter ce régime à la tête du pays. Massaly a mis à nu les tares du régime en place en décrétant l'effondrement de toutes ses stratégies ayant permis son accession au pouvoir.

S'agissant de la candidature de Macky Sall au secrétariat général des Nations unies, Mouhamadou Lamine Massaly a fustigé la posture du régime qui, dit-il, a choisi de tourner le dos à la candidature d'un fils du pays...