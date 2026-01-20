Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus

Une réunion du conseil régional de la consommation de Thiès consacrée à l'examen des prix du riz brisé ordinaire s'est tenue ce mardi dans la cité du rail. Au cours de cette rencontre, des mesures fortes ont été prises par les autorités concernant la majoration sur les prix de Dakar par rapport au différentiel de transport.

" Nous avons pu trouver un consensus avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir aujourd'hui valider une conclusion. Nous avons obtenu une baisse de 45 mille fcfa sur la tonne, 2250 sur le sac et 50 fcfa sur le kg. Ici, dans la région de Thiès, les nouveaux prix se présentent ainsi qui suit: pour le prix gros, nous en sommes aujourd'hui à 283.000 Fcfa soit une baisse de 45.000 Fcfa, sur la tonne. Sur le kg, nous sommes à 14.150 Fcfa soit une baisse de 2.250 Fcfa", a d'emblée informé Khadim Ndiaye, commissaire principal aux enquêtes économiques, chef du service régional du commerce de Thiès.

Il a ajouté. " Sur les prix demi-gros, nous sommes à 289.000 Fcfa soit une baisse de 45.000 Fcfa et de 14.750 Fca, en raison de 2.250 Fcfa, la baisse, sur le sac. Et au niveau du détail, nous sommes à 310 Fcfa au lieu de 415 Fcfa, prix fixé ultérieurement. Ce qui fait une baisse de 50 Fcfa"...