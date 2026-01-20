Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus


Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus
Une réunion du conseil régional de la consommation de Thiès consacrée à l'examen des prix du riz brisé ordinaire s'est tenue ce mardi dans la cité du rail. Au cours de cette rencontre, des mesures fortes ont été prises par les autorités concernant la majoration sur les prix de Dakar par rapport au différentiel de transport.
 
" Nous avons pu trouver un consensus avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir aujourd'hui valider une conclusion. Nous avons obtenu une baisse de 45 mille fcfa sur la tonne, 2250 sur le sac et 50 fcfa sur le kg. Ici, dans la région de Thiès, les nouveaux prix se présentent ainsi qui suit: pour le prix gros, nous en sommes aujourd'hui à 283.000 Fcfa soit une baisse de 45.000 Fcfa, sur la tonne. Sur le kg, nous sommes à 14.150 Fcfa soit une baisse de 2.250 Fcfa", a d'emblée informé Khadim Ndiaye, commissaire principal aux enquêtes économiques, chef du service régional du commerce de Thiès.
 
Il a ajouté. " Sur les prix demi-gros, nous sommes à 289.000 Fcfa soit une baisse de 45.000 Fcfa et de 14.750 Fca, en raison de 2.250 Fcfa, la baisse, sur le sac. Et au niveau du détail, nous sommes à 310 Fcfa au lieu de 415 Fcfa, prix fixé ultérieurement. Ce qui fait une baisse de 50 Fcfa"...
Autres articles
Mardi 20 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kalidou Koulibaly au Président et au Premier ministre: « Vous êtes nos vraies étoiles »

Kalidou Koulibaly au Président et au Premier ministre: « Vous êtes nos vraies étoiles » - 20/01/2026

Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite...

Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite... - 20/01/2026

Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes

Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes - 20/01/2026

Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA

Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA - 20/01/2026

Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs

Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs - 20/01/2026

Cambérène : commerces et dévotion cohabitent lors de la 146e Edition de l’Appel de Seydina Limamou Laye

Cambérène : commerces et dévotion cohabitent lors de la 146e Edition de l’Appel de Seydina Limamou Laye - 20/01/2026

CAN 2025 :

CAN 2025 : "Le Sénégal mérite son titre [...] Nous avons gagné sur le terrain, mais les comploteurs n’ont toujours pas abdiqué" (Me Ousmane Diagne) - 20/01/2026

Victoire des Lions : Mbaye Dione, SG de l’AFP, célèbre « une histoire écrite en lettres d’or »

Victoire des Lions : Mbaye Dione, SG de l’AFP, célèbre « une histoire écrite en lettres d’or » - 20/01/2026

‎KOLDA : Moussa Baldé (PCD) félicite les Lions...

‎KOLDA : Moussa Baldé (PCD) félicite les Lions... - 20/01/2026

Abus sexuels présumés sur une fillette de 9 ans : le gardien clame le complot, le parquet réclame 10 ans

Abus sexuels présumés sur une fillette de 9 ans : le gardien clame le complot, le parquet réclame 10 ans - 20/01/2026

Thiaroye : la fête vire au cauchemar, un mort et des blessés dans l’euphorie de la victoire des Lions

Thiaroye : la fête vire au cauchemar, un mort et des blessés dans l’euphorie de la victoire des Lions - 20/01/2026

Retour sur l'incendie à Saly : sept villas atteintes par les flammes à la Résidence Tropical Parc , une opération de débroussaillage pointée du doigt.

Retour sur l'incendie à Saly : sept villas atteintes par les flammes à la Résidence Tropical Parc , une opération de débroussaillage pointée du doigt. - 20/01/2026

Biafra : Un «couple » d'homosexuels surpris en pleins ébats

Biafra : Un «couple » d'homosexuels surpris en pleins ébats - 20/01/2026

Célébration des Lions : le ministère suspend les cours dans trois académies pour raisons de sécurité

Célébration des Lions : le ministère suspend les cours dans trois académies pour raisons de sécurité - 19/01/2026

Poème dédié aux Lions de la Teranga et à la CAN ( par Raymonde Fadhila Mbow )

Poème dédié aux Lions de la Teranga et à la CAN ( par Raymonde Fadhila Mbow ) - 19/01/2026

Comment l’arbitrage maison a écœuré le monde du football ( Par Abou KANE )

Comment l’arbitrage maison a écœuré le monde du football ( Par Abou KANE ) - 19/01/2026

Dakar Dem Dikk: Le terminus des Parcelles Assainies fermé pour des travaux

Dakar Dem Dikk: Le terminus des Parcelles Assainies fermé pour des travaux - 19/01/2026

Transport : Dakar Dem Dikk transfère la liaison Dakar-Banjul à la gare de Colobane

Transport : Dakar Dem Dikk transfère la liaison Dakar-Banjul à la gare de Colobane - 19/01/2026

2eme étoile des lions de la Teranga : Les champions d’Afrique attendus au Sénégal ce soir à 20h30

2eme étoile des lions de la Teranga : Les champions d’Afrique attendus au Sénégal ce soir à 20h30 - 19/01/2026

CAN 2025 : La Fédération marocaine saisit la CAF et la FIFA après l’incident de la finale contre le Sénégal

CAN 2025 : La Fédération marocaine saisit la CAF et la FIFA après l’incident de la finale contre le Sénégal - 19/01/2026

Yehvann Diouf dédramatise la polémique des serviettes de Mendy: « Pour moi, c’était juste des serviettes… »

Yehvann Diouf dédramatise la polémique des serviettes de Mendy: « Pour moi, c’était juste des serviettes… » - 19/01/2026

Deuxième sacre des Lions de la Teranga / Fierté et Unité nationale »: le message fort de Pape Fall Amy Boutique

Deuxième sacre des Lions de la Teranga / Fierté et Unité nationale »: le message fort de Pape Fall Amy Boutique - 19/01/2026

CAN 2026 : La CEDEAO salue le sacre des Lions de la Téranga et célèbre l’unité africaine

CAN 2026 : La CEDEAO salue le sacre des Lions de la Téranga et célèbre l’unité africaine - 19/01/2026

Victoire des Lions à la finale de la CAN :

Victoire des Lions à la finale de la CAN : "Votre triomphe est un symbole de fierté et d'unité pour notre chère nation" (Théodore Ndione) - 19/01/2026

Sadio Mané annonce sa retraite internationale après le Mondial 2026

Sadio Mané annonce sa retraite internationale après le Mondial 2026 - 18/01/2026

Can 2026 - victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique

Can 2026 - victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique - 18/01/2026

Cérémonie officielle Gamou Médina Niassène Keur Madiabel: 'La Vision de l'islam sur la bonne gouvernance' au cœur de la célébration

Cérémonie officielle Gamou Médina Niassène Keur Madiabel: 'La Vision de l'islam sur la bonne gouvernance' au cœur de la célébration - 18/01/2026

Armée : un site d’orpaillage clandestin démantelé à Kolya, sur la Falémé

Armée : un site d’orpaillage clandestin démantelé à Kolya, sur la Falémé - 18/01/2026

Événements politiques pré-électoraux :

Événements politiques pré-électoraux : "On ne peut pas demander des sacrifices au peuple sans lui offrir en retour la vérité" (Dr Souleymane Mbengue) - 18/01/2026

Séni Diène salue neuf bâtisseurs de l’ONAS : « Vous partez avec la fierté du devoir accompli... »

Séni Diène salue neuf bâtisseurs de l’ONAS : « Vous partez avec la fierté du devoir accompli... » - 17/01/2026

RSS Syndication