Armée : un site d’orpaillage clandestin démantelé à Kolya, sur la Falémé

Les Forces de défense et de sécurité ont procédé, ce samedi 17 janvier 2026, au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin sur la Falémé, précisément dans la localité de Kolya.



Selon des informations communiquées par la Direction de l’Information et des Relations publiques des Armées (DIRPA) sur ses plateformes digitales, l’opération a permis la destruction et la saisie de plusieurs équipements utilisés dans l’exploitation illégale de l’or. Le bilan fait état de 08 dragues détruites,11 motopompes saisies, et 02 motos récupérées.

