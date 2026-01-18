Sadio Mané annonce sa retraite internationale après le Mondial 2026

Au sommet de son art et sacré meilleur joueur de la coupe d’Afrique 2025, l’attaquant sénégalais a confirmé son intention de mettre un terme à sa carrière en sélection après la Coupe du monde aux États-Unis. Quelques instants après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations face au Maroc, Sadio Mané a livré une interview sur Canal +. Auréolé de son deuxième titre de meilleur joueur africain, le joueur a confirmé ses intentions concernant son avenir en équipe nationale. « Comme je l’ai dit, pour moi, avec la CAN, c’est fini, c’est terminé », a déclaré l’attaquant des Lions de la Téranga, visiblement ému. Avant d’ajouter : « si tout va bien, je vais accompagner l’équipe à la Coupe du Monde. Et après, je pense que c’est bon... »











Un penalty controversé et un collectif soudé







La finale n’a pas été un long fleuve tranquille pour le Sénégal. Un penalty sifflé contre les Lions en toute fin de temps réglementaire a failli briser le rêve sénégalais. Sorti du terrain à ce moment crucial, Mané a révélé les coulisses de ce moment de doute. « Moi personnellement, je pense qu’il n’y avait pas penalty, mais si le penalty est sifflé, il n’y a pas de problème. C’est le foot », a-t-il déclaré, avant de raconter comment l’équipe a su rebondir.

