Transport : Dakar Dem Dikk transfère la liaison Dakar-Banjul à la gare de Colobane

La Societe nationale de transport Dakar Dem Dikk SA a annoncé un changement majeur dans l’organisation de sa desserte internationale vers la Gambie. À partir du jeudi 22 janvier 2026, la liaison Dakar-Banjul sera désormais assurée depuis la gare Dem Dikk de Colobane, et non plus depuis la gare des Parcelles Assainies actuellement en travaux.







Malgré ce changement de point de départ, les horaires restent inchangés. Les départs de Dakar sont programmés à 7h et 9h, tandis que les départs de Banjul s’effectueront à 7h30 et 10h depuis le dépôt de bus GTSC de Kanifing. Le prix du voyage demeure fixé à 12 000 FCFA pour un aller simple, sans modification.







Dem Dikk assure maintenir des conditions de confort, de sécurité et de régularité pour les déplacements entre les deux capitales, tout en concluant avec son slogan habituel.

