Kalidou Koulibaly au Président et au Premier ministre: « Vous êtes nos vraies étoiles »


Lors de la cérémonie de reconnaissance organisée suite au triomphe de l’équipe nationale, le capitaine des Lions de la Téranga a livré un discours empreint d’émotion et de reconnaissance. Visiblement ému, Kalidou Koulibaly n’a pas caché sa fierté d’appartenir au peuple sénégalais: « nous sommes fiers d’appartenir au peuple du Sénégal. Nous sommes reconnaissants envers ce peuple », a déclaré le défenseur central devant une assistance conquise.

 

Le joueur a particulièrement souligné la chaleur de l’accueil réservé aux champions par leurs compatriotes. « L’accueil populaire que nous avons reçu témoigne de votre générosité et solidarité », a-t-il ajouté, faisant référence aux scènes de liesse qui ont accompagné le retour triomphal de l’équipe. Dans son allocution, Koulibaly a tenu à remercier l’ensemble de l’encadrement technique. Il a remercié le coach, tout le staff de l’équipe nationale ainsi que toute la fédération sénégalaise de football. 

 

Le capitaine des Lions a également eu des mots forts envers les plus hautes autorités du pays. « Le Président de la République et le Premier ministre sont les étoiles de notre équipe », a affirmé Koulibaly sans oublier de souligner le soutien des dirigeants politiques dans la réussite de l’équipe nationale.

Autres articles
Mardi 20 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus

Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus - 20/01/2026

Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite...

Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite... - 20/01/2026

Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes

Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes - 20/01/2026

Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA

Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA - 20/01/2026

Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs

Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs - 20/01/2026

Cambérène : commerces et dévotion cohabitent lors de la 146e Edition de l’Appel de Seydina Limamou Laye

Cambérène : commerces et dévotion cohabitent lors de la 146e Edition de l’Appel de Seydina Limamou Laye - 20/01/2026

CAN 2025 :

CAN 2025 : "Le Sénégal mérite son titre [...] Nous avons gagné sur le terrain, mais les comploteurs n’ont toujours pas abdiqué" (Me Ousmane Diagne) - 20/01/2026

Victoire des Lions : Mbaye Dione, SG de l’AFP, célèbre « une histoire écrite en lettres d’or »

Victoire des Lions : Mbaye Dione, SG de l’AFP, célèbre « une histoire écrite en lettres d’or » - 20/01/2026

‎KOLDA : Moussa Baldé (PCD) félicite les Lions...

‎KOLDA : Moussa Baldé (PCD) félicite les Lions... - 20/01/2026

Abus sexuels présumés sur une fillette de 9 ans : le gardien clame le complot, le parquet réclame 10 ans

Abus sexuels présumés sur une fillette de 9 ans : le gardien clame le complot, le parquet réclame 10 ans - 20/01/2026

Thiaroye : la fête vire au cauchemar, un mort et des blessés dans l’euphorie de la victoire des Lions

Thiaroye : la fête vire au cauchemar, un mort et des blessés dans l’euphorie de la victoire des Lions - 20/01/2026

Retour sur l'incendie à Saly : sept villas atteintes par les flammes à la Résidence Tropical Parc , une opération de débroussaillage pointée du doigt.

Retour sur l'incendie à Saly : sept villas atteintes par les flammes à la Résidence Tropical Parc , une opération de débroussaillage pointée du doigt. - 20/01/2026

Biafra : Un «couple » d'homosexuels surpris en pleins ébats

Biafra : Un «couple » d'homosexuels surpris en pleins ébats - 20/01/2026

Célébration des Lions : le ministère suspend les cours dans trois académies pour raisons de sécurité

Célébration des Lions : le ministère suspend les cours dans trois académies pour raisons de sécurité - 19/01/2026

Poème dédié aux Lions de la Teranga et à la CAN ( par Raymonde Fadhila Mbow )

Poème dédié aux Lions de la Teranga et à la CAN ( par Raymonde Fadhila Mbow ) - 19/01/2026

Comment l’arbitrage maison a écœuré le monde du football ( Par Abou KANE )

Comment l’arbitrage maison a écœuré le monde du football ( Par Abou KANE ) - 19/01/2026

Dakar Dem Dikk: Le terminus des Parcelles Assainies fermé pour des travaux

Dakar Dem Dikk: Le terminus des Parcelles Assainies fermé pour des travaux - 19/01/2026

Transport : Dakar Dem Dikk transfère la liaison Dakar-Banjul à la gare de Colobane

Transport : Dakar Dem Dikk transfère la liaison Dakar-Banjul à la gare de Colobane - 19/01/2026

2eme étoile des lions de la Teranga : Les champions d’Afrique attendus au Sénégal ce soir à 20h30

2eme étoile des lions de la Teranga : Les champions d’Afrique attendus au Sénégal ce soir à 20h30 - 19/01/2026

CAN 2025 : La Fédération marocaine saisit la CAF et la FIFA après l’incident de la finale contre le Sénégal

CAN 2025 : La Fédération marocaine saisit la CAF et la FIFA après l’incident de la finale contre le Sénégal - 19/01/2026

Yehvann Diouf dédramatise la polémique des serviettes de Mendy: « Pour moi, c’était juste des serviettes… »

Yehvann Diouf dédramatise la polémique des serviettes de Mendy: « Pour moi, c’était juste des serviettes… » - 19/01/2026

Deuxième sacre des Lions de la Teranga / Fierté et Unité nationale »: le message fort de Pape Fall Amy Boutique

Deuxième sacre des Lions de la Teranga / Fierté et Unité nationale »: le message fort de Pape Fall Amy Boutique - 19/01/2026

CAN 2026 : La CEDEAO salue le sacre des Lions de la Téranga et célèbre l’unité africaine

CAN 2026 : La CEDEAO salue le sacre des Lions de la Téranga et célèbre l’unité africaine - 19/01/2026

Victoire des Lions à la finale de la CAN :

Victoire des Lions à la finale de la CAN : "Votre triomphe est un symbole de fierté et d'unité pour notre chère nation" (Théodore Ndione) - 19/01/2026

Sadio Mané annonce sa retraite internationale après le Mondial 2026

Sadio Mané annonce sa retraite internationale après le Mondial 2026 - 18/01/2026

Can 2026 - victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique

Can 2026 - victoire contre le Maroc : Le Sénégal sur le toit de l’Afrique - 18/01/2026

Cérémonie officielle Gamou Médina Niassène Keur Madiabel: 'La Vision de l'islam sur la bonne gouvernance' au cœur de la célébration

Cérémonie officielle Gamou Médina Niassène Keur Madiabel: 'La Vision de l'islam sur la bonne gouvernance' au cœur de la célébration - 18/01/2026

Armée : un site d’orpaillage clandestin démantelé à Kolya, sur la Falémé

Armée : un site d’orpaillage clandestin démantelé à Kolya, sur la Falémé - 18/01/2026

Événements politiques pré-électoraux :

Événements politiques pré-électoraux : "On ne peut pas demander des sacrifices au peuple sans lui offrir en retour la vérité" (Dr Souleymane Mbengue) - 18/01/2026

Séni Diène salue neuf bâtisseurs de l’ONAS : « Vous partez avec la fierté du devoir accompli... »

Séni Diène salue neuf bâtisseurs de l’ONAS : « Vous partez avec la fierté du devoir accompli... » - 17/01/2026

RSS Syndication