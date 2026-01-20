Kalidou Koulibaly au Président et au Premier ministre: « Vous êtes nos vraies étoiles »

Lors de la cérémonie de reconnaissance organisée suite au triomphe de l’équipe nationale, le capitaine des Lions de la Téranga a livré un discours empreint d’émotion et de reconnaissance. Visiblement ému, Kalidou Koulibaly n’a pas caché sa fierté d’appartenir au peuple sénégalais: « nous sommes fiers d’appartenir au peuple du Sénégal. Nous sommes reconnaissants envers ce peuple », a déclaré le défenseur central devant une assistance conquise.







Le joueur a particulièrement souligné la chaleur de l’accueil réservé aux champions par leurs compatriotes. « L’accueil populaire que nous avons reçu témoigne de votre générosité et solidarité », a-t-il ajouté, faisant référence aux scènes de liesse qui ont accompagné le retour triomphal de l’équipe. Dans son allocution, Koulibaly a tenu à remercier l’ensemble de l’encadrement technique. Il a remercié le coach, tout le staff de l’équipe nationale ainsi que toute la fédération sénégalaise de football.







Le capitaine des Lions a également eu des mots forts envers les plus hautes autorités du pays. « Le Président de la République et le Premier ministre sont les étoiles de notre équipe », a affirmé Koulibaly sans oublier de souligner le soutien des dirigeants politiques dans la réussite de l’équipe nationale.

