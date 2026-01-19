2eme étoile des lions de la Teranga : Les champions d’Afrique attendus au Sénégal ce soir à 20h30

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a dévoilé le programme des célébrations organisées pour le retour triomphal des Lions de la Téranga, nouveaux champions d’Afrique.







Selon le programme annoncé par la FSF, les champions d’Afrique 2025 fouleront le sol sénégalais ce lundi à 20h30 à l’aéroport international Blaise Diagne. Ils bénéficieront d’un accueil exceptionnel de la part du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, accompagné de membres du gouvernement.







La Fédération a prévu également une journée de célébrations le mardi 20 janvier. À 11h00, une grande parade populaire sillonnera les rues de Dakar. La FSF appelle d’ores et déjà les supporters à « sortir vos drapeaux » pour transformer la capitale en une mer de vert, jaune et rouge en l’honneur des Lions. La journée se clôturera à 16h par une réception officielle au Palais de la République, où les joueurs et le staff technique seront honorés par les plus hautes autorités du pays.

