Poème dédié aux Lions de la Teranga et à la CAN ( par Raymonde Fadhila Mbow )

Les Lions sont sortis de leur tanière,

Muscles s'entraîner sans faiblesse altière à laquelle tout est ouvert

Qui a la foi, se bat, vainc et conquiert



Rugissez vaillamment, chaussez vos molletières

Hérissez vos crinières

Soyez sans peur et sans visière

Pour défier, surprendre et surpasser ce royal adversaire.



Après une partie victorieuse, très disputée mais fair

Gravissez fièrement les marches du podium

Rentrez au pays auréolés de gloire

Où vous serez reçus avec bruit et allégresse

Vos familles vous témoigneront fierté et tendresse.

Et le Palais saura vous montrer faste et honneurs.



Pour vous le foot n'aura plus de frontière

Car vous avez inspiré la terre entière

Par votre élégance, votre performance et votre savoir-faire

Vous avez hissé cette coupe et notre bannière tant convoités

Au rang des trophées les plus étoilés.

Merci et grande année 2026 chers Djambars du foot Sénégalais !



Raymonde Fadhila Mbow



PS : Je rends hommage à toute l'équipe en particulier à Sadio Mané, joueur talentueux, bienveillant, généreux, résilient, à l'image de son merveilleux aîné Amadou Mahtar MBOW.