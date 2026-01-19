Poème dédié aux Lions de la Teranga et à la CAN ( par Raymonde Fadhila Mbow )

Les Lions sont sortis de leur tanière,
Muscles s'entraîner sans faiblesse altière à laquelle tout est ouvert
Qui a la foi, se bat, vainc et conquiert
Rugissez vaillamment, chaussez vos molletières
Hérissez vos crinières
Soyez sans peur et sans visière
Pour défier, surprendre et surpasser ce royal adversaire.
Après une partie victorieuse, très disputée mais fair
Gravissez fièrement les marches du podium
Rentrez au pays auréolés de gloire
Où vous serez reçus avec bruit et allégresse
Vos familles vous témoigneront fierté et tendresse.
Et le Palais saura vous montrer faste et honneurs.
Pour vous le foot n'aura plus de frontière
Car vous avez inspiré la terre entière
Par votre élégance, votre performance et votre savoir-faire
Vous avez hissé cette coupe et notre bannière tant convoités
Au rang des trophées les plus étoilés.
Merci et grande année 2026 chers Djambars du foot Sénégalais !
Raymonde Fadhila Mbow
PS : Je rends hommage à toute l'équipe en particulier à Sadio Mané, joueur talentueux, bienveillant, généreux, résilient, à l'image de son merveilleux aîné Amadou Mahtar MBOW.
