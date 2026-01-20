Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite...

La célébration s’est tragiquement transformée en deuil à Médinatoul Salam, en marge du jubilé organisé ce dimanche 18 janvier. Alors que le Sénégal fêtait la victoire des Lions, la famille de Yoro Ndoye, âgé de 20 ans, a vécu un drame insoutenable, a appris Dakaractu Mbour.



Selon les informations de Dakaractu Mbour, le jeune Yoro Ndoye a été mortellement fauché par un véhicule lors des festivités. Les faits se sont produits lorsqu’une voiture roulant à vive allure a violemment percuté la victime ainsi que deux motos de type “Jakarta”, avant de prendre la poudre d’escampette, laissant derrière elle des victimes grièvement atteintes.

Le choc a été fatal à Yoro Ndoye (20 ans), décédé sur le coup, plongeant sa famille, ses proches et tout le quartier de Médinatoul Salam dans une profonde consternation.

Pour ses parents, la victoire des Lions du Sénégal restera à jamais associée à un souvenir douloureux et tragique.

Toujours selon Dakaractu Mbour, les deux conducteurs des motos Jakarta, identifiés comme Demba et Bouba, ont été blessés lors de l’accident. Ils ont été rapidement évacués vers une structure sanitaire pour y recevoir les soins nécessaires. Leur état de santé, bien que préoccupant, ne serait pas jugé critique à ce stade.

Ce drame remet sur la table la problématique récurrente de la sécurité routière lors des célébrations populaires, souvent marquées par des excès de vitesse et des comportements à risque, souligne Dakaractu Mbour.

Une enquête a été ouverte par les services compétents afin d’identifier le conducteur en fuite et de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce tragique accident.

À Médinatoul Salam, l’émotion reste vive et la douleur immense. La famille de Yoro Ndoye, 20 ans, pleure un fils arraché à la vie en pleine fête .