Cérémonie officielle Gamou Médina Niassène Keur Madiabel: 'La Vision de l'islam sur la bonne gouvernance' au cœur de la célébration

La cérémonie officielle de la 78 ème édition du Gamou de Médina Niassène Keur Madiabel s’est tenue ce samedi 17 Janvier 2025, en présence des autorités religieuses de la ''Fayda'' et des autorités administratives et politiques.

Le thème retenu cette année, est ''La vision de l'Islam sur la bonne gouvernance''. Selon Serigne Aliou Barkham Niass, président du Rassemblement de Hadara Albakiria (RAHABCE), ce thème a été choisi pour ''rappeler les enseignants du Prophète Muhammad (PSL) mais également la vision de l'Islam par rapport à la gouvernance d'un pays. Une bonne gouvernance repose sur une justice transparente et équitable. Et c'est cela qui amène la paix, qui amène l'émergence, la stabilité, la sécurité, entre autres'', a-t-il déclaré devant le préfet du département de Nioro du Rip, Ibrahima Fall.

Prenant la parole, le khalife de Médina Niassène Keur Madiabel, Cheikh Mahy Cheikh Serigne Mbaye Niass, a prié pour une paix durable au Sénégal et particulièrement dans la région de Kaolack. Le guide religieux a également félicité les services de l'État qui, selon lui, n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du Gamou. Cheikh Mahy a terminé ses propos en formulant des prières pour tous les fidèles venus nombreux célébrés le Gamou.

Pour rappel, le Gamou de Médina Niassène Keur Madiabel a été institué en 1949 par Elhadji Ibrahima Niass Baye, en l’honneur de son jeune frère et disciple, Cheikh Serigne Mbaye Niass.