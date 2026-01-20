Retour sur l'incendie à Saly : sept villas atteintes par les flammes à la Résidence Tropical Parc , une opération de débroussaillage pointée du doigt.

une opération de débroussaillage pointée du doigt.



Un incendie rapide et violent a frappé, ce dimanche, la Résidence Tropical Parc de Saly, causant d’importants dégâts matériels. Sept (7) villas ont vu leurs cases entièrement calcinées. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de ce sinistre qui a semé la panique parmi les résidents.



Selon des informations parvenues à Dakaractu Mbour, le feu s’est déclaré dans l’après-midi et s’est propagé à une vitesse fulgurante. En l’espace de trente (30) minutes, les flammes ont ravagé les toitures de sept villas, malgré une intervention des sapeurs-pompiers rendue particulièrement difficile. Dans toutes ces concessions, les cases ont été réduites en cendres, avec, pour certaines, des pertes matérielles et mobilières considérables.



Une origine présumée liée à un débroussaillage



Selon nos informations et après recoupements auprès de la Police et de la SAPCO, l’incendie aurait pour origine une opération de débroussaillage réalisée sur un terrain nu et clôturé, situé entre la Résidence NAFIL et le supermarché U. À ce stade, le caractère volontaire ou accidentel du départ de feu n’est pas encore établi.



Le commissariat urbain de Saly envisage d’exploiter les images de vidéosurveillance d’un appartement de la résidence voisine afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes du sinistre.



Explosion de gaz et intervention compliquée



Dans l'une des villas, l’explosion d’une bonbonne de gaz a aggravé l’ampleur du brasier, faisant de cette habitation la plus lourdement impactée. Arrivés sur les lieux à 13h55, les sapeurs-pompiers ont rencontré d’importantes difficultés pour maîtriser l’incendie, malgré le renfort de la compagnie de Mbour.



Avant leur arrivée, les RIA (Robinets d’Incendie Armés) de la résidence ont été mobilisés. Toutefois, une baisse notable de pression, consécutive à la coupure de l’électricité, a limité leur efficacité.



Les gardiens de la résidence ont rapidement organisé l’évacuation des occupants, évitant ainsi des pertes humaines.