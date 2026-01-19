Célébration des Lions : le ministère suspend les cours dans trois académies pour raisons de sécurité

Le Ministère de l’Éducation nationale a publié ce lundi, un communiqué pour démentir une fausse information circulant sur les réseaux sociaux, tout en annonçant une mesure exceptionnelle concernant certains établissements scolaires du pays.







Dans son communiqué diffusé il y a quelques minutes, le ministère informe « l’ensemble de la société éducative que ce communiqué qui circule est un faux ». Cette mise au point vise à mettre fin à la diffusion d’informations erronées concernant la situation scolaire dans le pays.







Toutefois, le ministère confirme qu’une décision importante a été prise concernant certaines zones du territoire. « Pour des raisons de sécurité liées à la parade des Lions champions d’Afrique, les cours vaqueront ce mardi 20 janvier 2026 au niveau des écoles et établissements qui sont dans les Académies de Dakar, Pikine-Guédiawaye et Rufisque », précise le communiqué. Cette mesure s’explique par les festivités organisées en l’honneur de l’équipe nationale de football, championne d’Afrique, dont la parade devrait mobiliser d’importantes foules dans la capitale et ses environs.

