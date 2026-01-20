Cambérène : commerces et dévotion cohabitent lors de la 146e Edition de l’Appel de Seydina Limamou Laye

À l’occasion de la 146 ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, la ferveur religieuse s’est accompagnée d’une intense activité commerciale autour du site de Camberène. Tout au long des artères menant au mausolée, de nombreux vendeurs proposent divers articles religieux et souvenirs; jalaba, chapelets, photos de Limamou Laye, encens, mais aussi des vêtements floqués à l’effigie du guide spirituel.







Cette effervescence commerciale, devenue presque indissociable de l’événement, attire fidèles et visiteurs en quête d’objets symboliques pour marquer leur participation à l’Appel.







Parmi ces commerçants, Abdou Guèye Dramé, vendeur de t-shirts, confie venir chaque année profiter de cette période de forte affluence. Installé à proximité du mausolée, il propose des t-shirts floqués à des prix accessibles, variant entre 500 et 2 000 francs CFA selon qu’ils soient destinés aux enfants ou aux adultes. Il précise ne pas être le fabricant de ces articles, mais simplement un revendeur qui s’approvisionne auprès d’autres confectionneurs. Comptant rester sur place jusqu’à la fin de l’Appel, Abdou Guèye Dramé espère écouler l’ensemble de sa marchandise, porté par l’engouement constant des pèlerins pour ces articles commémoratifs.

