CAN 2026 : La CEDEAO salue le sacre des Lions de la Téranga et célèbre l’unité africaine

Une reconnaissance institutionnelle qui souligne l’importance de cette victoire qui transcende le simple cadre sportif pour devenir un symbole d’excellence et de fierté à l’échelle ouest-africaine.







La CEDEAO qualifie ce titre de « consécration continentale, fruit du travail acharné, de la discipline et du talent des joueurs, de l’encadrement technique et de l’ensemble des acteurs du football sénégalais ». Pour l’organisation régionale, cette victoire « constitue une source de fierté non seulement pour le peuple sénégalais, mais également pour toute la région ouest-africaine ». Un message fort qui rappelle que les succès sportifs des États membres rejaillissent sur l’ensemble de la communauté.







Parallèlement, la CEDEAO saisit cette occasion pour réaffirmer sa vision du sport comme outil de développement. Elle « se félicite de cette performance exceptionnelle qui démontre une fois de plus le rôle fédérateur du sport comme vecteur d’unité, de paix et d’espoir pour la jeunesse africaine ». La Commission réitère également « son engagement à promouvoir le sport comme levier d’intégration régionale et de cohésion sociale », inscrivant ainsi le football dans une stratégie plus large de construction communautaire et de développement de la jeunesse ouest-africaine.

