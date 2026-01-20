Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA

Une réunion du Conseil régional de la consommation s'est tenue ce mardi 20 janvier 2025, à la gouvernance de Kaolack pour déterminer les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, qui doivent être appliqués dans la région.

Au terme de cette rencontre, il a été décidé pour le sac de 50 kg, qu'il sera vendu à 14.400 FCFA et le kilogramme à 315 FCFA. "Ce sont les prix qui sont applicables dans les départements de Kaolack et Guinguinéo. Pour le département de Nioro du Rip, qui va connaître donc des charges supplémentaires, le sac reviendra à 14.425 FCFA et le kilogramme à 320 FCFA. Donc ces prix là ont été retenus sur la base d'un consensus global'', a indiqué Mouhamed Adama Mbaye, chef du service régional du commerce de Kaolack.

Selon lui, les prix ont été fixés après une rencontre avec les différentes associations de consommateurs et de commerçants. ''Ces discussions nous ont permis de faire le tour de la question donc de tenir compte de toutes les réalités du terrain. Ce qui nous a permis d'avoir les prix que je viens de déclarer'', a-t-il ajouté avant d'inviter les acteurs au respect des décisions prises par le conseil régional de la consommation.

''En ce qui nous concerne, nous allons procéder à une campagne de vulgarisation de ces nouveaux prix là par une campagne d'affichage assez soutenue en collaboration avec des associations de consommateurs et de commerçants. Cela nous permettra d'avoir les affiches au niveau de tous les lieux de vente. C'est l'occasion d'inviter les commerçants à se conformer à ces exigences c'est-à-dire que l'affiche doit être visible et lisible. Donc c'est une obligation de la loi qui doit être respectée. Nous invitons aussi les consommateurs à dénoncer toute situation qui serait contraire à ces exigences de respect des prix, mais également d'affichage de ces prix là'', a-t-il conclu.