Dakar Dem Dikk: Le terminus des Parcelles Assainies fermé pour des travaux

Les usagers du Terminus Dem Dikk des Parcelles Assainies doivent s'attendre à des perturbations à partir d'aujourd'hui, lundi 19 janvier 2026. En effet, le terminus sera temporairement fermé pour des raisons de travaux.







Les activités seront transférées à l'Espace Tacko Fall, situé aux Parcelles Assainies, Unité 17, à côté de l'église Marie Immaculée. Les lignes 1, 23 et 227 continueront de passer par le Terminus Dem Dikk des Parcelles Assainies avant de rejoindre leur nouveau terminus.







Toutefois la Direction de Dem Dikk invite les usagers à prendre note de ce changement et à planifier leurs déplacements en conséquence pour éviter les désagréments.

