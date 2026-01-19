Victoire des Lions à la finale de la CAN : "Votre triomphe est un symbole de fierté et d'unité pour notre chère nation" (Théodore Ndione)

La victoire des Lions hier lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations( CAN), n'a laissé aucun sénégalais indifférent. Comme de vrais conquérants, les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal ont anéanti l'invincibilité de l'équipe marocaine.
Le président du Mouvement "Jub Té Jubël", Théodore Ndione, à travers une note transmise à la rédaction de Dakaractu Thiès, s'en est félicité. "Chers compatriotes, au nom du Mouvement Jub Té Jubël, je vous adresse mes plus chaleureuses félicitations pour la victoire historique que vous avez encore offerte au peuple Sénégalais à la Coupe d'Afrique des Nations!", a-t-il réagi.
Et d'ajouter : "votre triomphe est un symbole de fierté et d'unité pour notre chère nation". Avant de souligner également que les Lions ont montré que "le Sénégal est capable de grandes choses lorsque nous sommes unis et déterminés."
"Merci pour ces moments de joie et de gloire ! Vous êtes des héros nationaux !
Vive les Lions de la Téranga ! Vive le Sénégal!", a-t-il conclu.
