Événements politiques pré-électoraux : "On ne peut pas demander des sacrifices au peuple sans lui offrir en retour la vérité" (Dr Souleymane Mbengue)

Cette promesse avait nourri l’espoir d’un nouveau Sénégal fondé sur la vérité, la justice et la dignité humaine", a-t-il fait remarquer.

Toutefois, M. Mbengue de marteler que "cette attente demeure insatisfaite."

Pour l’URV, ce silence prolongé constitue un malaise profond. On ne peut pas construire une République vertueuse sur des zones d’ombre. On ne peut pas demander des sacrifices au peuple sans lui offrir en retour la vérité. La justice n’est pas un luxe politique, c’est un devoir moral", a-t-il regretté.

Les familles des victimes ont droit à la vérité

Poursuivant, le président de l'URV de préciser. "La nation a besoin de clarté pour se réconcilier avec elle-même. La démocratie ne peut se consolider sans un travail sérieux, transparent et indépendant sur ces événements tragiques". Allié du régime et engagé dans la dynamique de rupture, il appelle respectueusement mais fermement "à l’ouverture rapide d’enquêtes crédibles et indépendantes, à la publication des conclusions et à la prise de responsabilités, quelle que soit la sensibilité politique des personnes concernées. Il ne s’agit ni de vengeance, ni de règlement de comptes. Il s’agit de justice, de mémoire et de respect pour la vie humaine."

Et de conclure : "C’est à ce prix que la promesse de rupture prendra tout son sens. C’est à ce prix que la confiance du peuple sera consolidée. C’est à ce prix que la République deviendra réellement vertueuse"...