Événements politiques pré-électoraux : "On ne peut pas demander des sacrifices au peuple sans lui offrir en retour la vérité" (Dr Souleymane Mbengue)

Dans une note transmise à la rédaction de Dakaractu Thiès, le président de l'Union pour une République Vertueuse (URV), a tenu à rappeler que "l’accession au pouvoir du régime actuel s’est faite au prix de lourds sacrifices. Des Sénégalais ont perdu la vie lors des événements politiques qui ont marqué la période pré-électorale. À l’époque, une promesse solennelle avait été faite au peuple : faire toute la lumière sur ces morts, établir les responsabilités et rendre justice.
Cette promesse avait nourri l’espoir d’un nouveau Sénégal fondé sur la vérité, la justice et la dignité humaine", a-t-il fait remarquer.
Toutefois, M. Mbengue de marteler que "cette attente demeure insatisfaite."
Pour l’URV, ce silence prolongé constitue un malaise profond. On ne peut pas construire une République vertueuse sur des zones d’ombre. On ne peut pas demander des sacrifices au peuple sans lui offrir en retour la vérité. La justice n’est pas un luxe politique, c’est un devoir moral", a-t-il regretté.
Les familles des victimes ont droit à la vérité
Poursuivant, le président de l'URV de préciser. "La nation a besoin de clarté pour se réconcilier avec elle-même. La démocratie ne peut se consolider sans un travail sérieux, transparent et indépendant sur ces événements tragiques". Allié du régime et engagé dans la dynamique de rupture, il appelle respectueusement mais fermement "à l’ouverture rapide d’enquêtes crédibles et indépendantes, à la publication des conclusions et à la prise de responsabilités, quelle que soit la sensibilité politique des personnes concernées. Il ne s’agit ni de vengeance, ni de règlement de comptes. Il s’agit de justice, de mémoire et de respect pour la vie humaine."
Et de conclure : "C’est à ce prix que la promesse de rupture prendra tout son sens. C’est à ce prix que la confiance du peuple sera consolidée. C’est à ce prix que la République deviendra réellement vertueuse"...
Autres articles
-
Armée : un site d’orpaillage clandestin démantelé à Kolya, sur la Falémé
-
Séni Diène salue neuf bâtisseurs de l’ONAS : « Vous partez avec la fierté du devoir accompli... »
-
Match Sénégal-Maroc : « Une confrontation fraternelle et presque symbolique », Cheikh Niang, ministre des affaires étrangères
-
Culture boursière : « le Sénégal ne représente que 16% des comptes-titres de l’UEMOA », Dr Abdou Diaw
-
Législature 2026-2030 en Côte d’Ivoire : Large victoire de Patrick Achi à la Présidence de l’Assemblée Nationale