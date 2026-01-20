CAN 2025 : "Le Sénégal mérite son titre [...] Nous avons gagné sur le terrain, mais les comploteurs n’ont toujours pas abdiqué" (Me Ousmane Diagne)

Depuis notre sacre, une vaste campagne de diabolisation s’est installée : propos orientés, narratifs biaisés, mise en cause permanente du Sénégal plutôt que des injustices subies. Et cela se fait avec la complicité active de certains médias français, parfaitement conscients de la puissance réelle de cette équipe du Sénégal".

À le croire, "leur objectif est clair : déstabiliser mentalement les Lions, affaiblir leur image, préparer le terrain avant le choc contre la France. Ce n’est pas une coïncidence. C’est une stratégie.

Le Sénégal n’a rien volé. Le Sénégal a dominé. Il faut le dire avec force, sans détour et sans complexe : rien ne nous a été offert. Aucune faveur. Aucun cadeau.

° Nous avons été les plus forts.

° Nous avons été les plus constants.

° Nous avons été les plus courageux.

Nous avons gagné sur le terrain, malgré les obstacles, malgré l’arbitrage, malgré les pressions", a-t-il précisé.

Et de conclure en ces termes. "Le Sénégal mérite son titre. Nous méritons pleinement d’être champions d’Afrique. Ce titre n’est pas seulement sportif, il est moral, symbolique et historique. C’est pourquoi :

le Sénégal doit parler haut, le Sénégal doit agir vite, le Sénégal doit passer à l’offensive diplomatique. Se taire aujourd’hui, ce serait accepter demain l’injustice. Et ce peuple n’a jamais accepté l’injustice. Restons debout. Refusons la manipulation. Défendons notre victoire.

Le Sénégal a gagné. Et personne n’a le droit de salir ce triomphe."