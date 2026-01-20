Victoire des Lions : Mbaye Dione, SG de l’AFP, célèbre « une histoire écrite en lettres d’or »





Le parlementaire a mis en avant les qualités qui ont permis cette consécration : « par votre courage, votre discipline et votre esprit de sacrifice, vous avez incarné l’âme d’un peuple debout, fier et uni. Vous avez prouvé que lorsque le Sénégal joue ensemble, rien ne lui résiste ».







Pour le député de l’AFP, ce sacre continental dépasse largement le cadre sportif. « Cette Coupe d’Afrique est bien plus qu’un trophée : c’est une victoire de la foi, du travail et la persévérance », a-t-il souligné. Mbaye Dione a également tenu à élargir cette victoire à l’ensemble de la nation sénégalaise : « elle appartient à chaque Sénégalais, au pays comme dans la diaspora. »

