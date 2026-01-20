Victoire des Lions : Mbaye Dione, SG de l’AFP, célèbre « une histoire écrite en lettres d’or »

Le député Mbaye Dione, par ailleurs, Secrétaire général de l’Alliance des Forces du Progrès (AFP), a adressé un vibrant message de félicitations aux Lions de la Téranga suite à leur victoire à la Coupe d’Afrique des Nations 2026 organisée au Maroc. Il a salué la performance exceptionnelle de l’équipe nationale qui a une nouvelle fois hissé le drapeau sénégalais au sommet du football africain. « L’Histoire s’est écrite en lettres d’or au Maroc en 2026. Les Lions de la Téranga ont une fois de plus hissé le Sénégal au sommet de l’Afrique », a déclaré le SG de l’AFP dans son message.
Le parlementaire a mis en avant les qualités qui ont permis cette consécration : « par votre courage, votre discipline et votre esprit de sacrifice, vous avez incarné l’âme d’un peuple debout, fier et uni. Vous avez prouvé que lorsque le Sénégal joue ensemble, rien ne lui résiste ».
Pour le député de l’AFP, ce sacre continental dépasse largement le cadre sportif. « Cette Coupe d’Afrique est bien plus qu’un trophée : c’est une victoire de la foi, du travail et la persévérance », a-t-il souligné. Mbaye Dione a également tenu à élargir cette victoire à l’ensemble de la nation sénégalaise : « elle appartient à chaque Sénégalais, au pays comme dans la diaspora. »
