Thiaroye : la fête vire au cauchemar, un mort et des blessés dans l’euphorie de la victoire des Lions

La célébration de la victoire du Sénégal face au Maroc a tourné au drame dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 janvier 2026 à Thiaro­ye-Lansar. Un camion transportant de jeunes supporters s’est renversé au rond-point dit « Poste Thiaroye », causant la mort d’un adolescent et faisant plusieurs blessés. Une tragédie qui a plongé tout un quartier dans le deuil et la consternation, rapporte le quotidien L’Observateur.







Vingt-quatre heures après les faits, Lansar et les quartiers environnants restaient sous le choc. Lundi encore, les familles s’employaient à faire le décompte des blessés tandis que l’atmosphère demeurait lourde dans le quartier d’où est parti le camion. Selon les témoignages recueillis par L’Observateur, le drame s’est produit dans un contexte d’euphorie généralisée, juste après le coup de sifflet final consacrant la victoire des « Lions » sur le Maroc.







D’après Gorgui Touré, habitant du quartier, acteur de développement et coordonnateur de la cellule de gestion des inondations et des risques dans la commune de Tivaouane-Diacksao, tout est allé très vite. Un chauffeur, au volant d’un camion-benne léger appartenant à la famille Mbengue, aurait décidé spontanément de faire un tour pour participer à la fête. Aussitôt, des jeunes du quartier lui demandent l’autorisation de monter à l’arrière du véhicule, sur la benne. Le conducteur accepte et démarre avec plusieurs passagers entassés à l’arrière.







Quelques minutes plus tard, le camion atteint le rond-point « Poste Thiaroye », déjà envahi par une foule nombreuse. Tambours, chants, danses : chacun célébrait à sa manière la victoire de l’équipe nationale. C’est dans cette ambiance électrique que la situation dégénère. À la vue de scootéristes zigzaguant sur la chaussée, le conducteur aurait tenté de les imiter. Selon les témoignages rapportés par L’Observateur, il aurait bloqué l’embrayage tout en maintenant le pied sur l’accélérateur, adoptant une manœuvre particulièrement risquée.







La panique s’empare alors des jeunes installés sur la benne. Tous se ruent du même côté, provoquant un déséquilibre fatal du camion qui finit par se renverser. Le choc est violent. Cheikh Mbengue, un adolescent, perd la vie sur le coup. Six autres jeunes sont blessés, dont Ass Gningue, Moussa Dia et Mame Gor. Ce dernier serait dans un état préoccupant, souffrant de fractures au bras et à la jambe, ainsi que d’une profonde entaille au crâne. Son pronostic vital serait engagé.







Le drame revêt une dimension encore plus douloureuse : la victime décédée est le fils du propriétaire du camion, un entrepreneur connu dans la vente de matériaux de construction. Un détail qui accentue la tristesse et l’émotion dans le quartier, déjà profondément marqué par cette perte brutale.







Autre zone d’ombre dans cette affaire, soulignée par L’Observateur : le conducteur du camion est toujours en fuite. Jusqu’à lundi, il n’avait pas été retrouvé, laissant planer de nombreuses interrogations sur les circonstances exactes du drame et sur les responsabilités engagées.

