Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs

À l’occasion de la 146 ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, les habitants de Cambérène, membres de la communauté layène, ont une fois de plus fait preuve d’une hospitalité remarquable. En ce jour hautement symbolique pour eux, portes et concessions sont grandes ouvertes aux invités venus de tous horizons. Malgré l’étroitesse des rues et l’affluence exceptionnelle, aucun mécontentement n’est perceptible; la commune vit au rythme de la cérémonie religieuse, dans un climat de sérénité, de partage et de solidarité, fidèle à l’esprit de l’Appel.







Dans la famille de l’ancien colonel Libasse Laye, une foule nombreuse s’est rassemblée dans une ambiance empreinte de joie et de spiritualité. Vêtus de grands boubous blancs, symboles de pureté et d’unité, anciens généraux, caporaux, subordonnés et autres membres des forces armées, venus de différentes régions du Sénégal, ont partagé prières et moments d’échanges fraternels. Tous ont magnifié la portée spirituelle de l’événement, implorant Dieu de leur accorder longévité et la grâce de pouvoir vivre encore de nombreuses éditions de l’Appel, renforçant ainsi les liens de foi et de fraternité.

