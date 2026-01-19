CAN 2025 : La Fédération marocaine saisit la CAF et la FIFA après l’incident de la finale contre le Sénégal

Le Maroc engage des poursuites officielles suite au retrait temporaire du Sénégal du terrain lors de la finale. Au lendemain d’une finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 marquée par de vives tensions, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a annoncé, à travers un communiqué, qu’elle saisirait les instances du football continental et mondial. Dans son communiqué officiel publié ce mardi, l’instance marocaine indique qu’elle aura recours aux « voies légales » auprès de la CAF et de la FIFA.







La FRMF dénonce le comportement de l’équipe du Sénégal qui s’est momentanément retirée du terrain lors de la finale face au Maroc. Cet incident est survenu après la décision de l’arbitre d’accorder un penalty aux Lions de l’Atlas, une décision que la fédération marocaine qualifie de « correcte selon l’unanimité des spécialistes ».







Selon le communiqué, ce retrait du terrain et les incidents qui l’ont accompagné ont « considérablement affecté le déroulement normal du match et la performance des joueurs ». La FRMF estime que ces événements justifient un examen par les instances disciplinaires internationales.







La finale a été émaillée de plusieurs controverses, et la CAF elle-même a publié un communiqué condamnant fermement les comportements inappropriés survenus à l’issue de la rencontre, visant notamment l’équipe arbitrale et les organisateurs. L’instance africaine a d’ailleurs annoncé l’ouverture d’une enquête disciplinaire et que les images du match seraient analysées pour établir les responsabilités individuelles.