Séni Diène salue neuf bâtisseurs de l’ONAS : « Vous partez avec la fierté du devoir accompli... »

Après des décennies de service au cœur des environnements les plus hostiles du pays, neuf agents de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) ont officiellement tiré leur révérence. Lors d’une cérémonie empreinte d’émotion et de reconnaissance, la grande famille de l’ONAS a rendu un hommage appuyé à ces femmes et hommes qui ont consacré parfois plus de trente ans de leur vie à protéger la santé publique et le cadre de vie des Sénégalais.







Prenant la parole au nom des récipiendaires, Massamba Thiam, porte parole des retraités, a livré un discours fort, sans complaisance, rappelant la dureté des conditions de travail dans le secteur de l’assainissement, risques sanitaires extrêmes, interventions dans des milieux confinés, nuits blanches sur les chantiers. Il a plaidé pour une meilleure protection sociale et médicale, y compris après la retraite, soulignant que ces agents ont été des « piliers », des mentors et une véritable seconde famille pour l’entreprise.







À sa suite, le Directeur général de l’ONAS, Séni Diène, a salué le parcours exemplaire des retraités, insistant sur leur rôle déterminant dans la construction de l’expertise de l’ONAS, aujourd’hui reconnue en Afrique. Il a rappelé que si l’ONAS s’apprête à célébrer ses 30 ans, c’est grâce à ces agents de l’ombre qui ont su répondre aux urgences, notamment lors des hivernages extrêmes de 2025, en limitant les inondations et en sécurisant des zones stratégiques du pays.







Cette cérémonie des retraités, à la fois festive et mélancolique, a aussi été un moment de projection vers l’avenir. Face aux défis majeurs et aux projets structurants en cours, la direction a appelé les agents encore en activité à s’inspirer de l’engagement et de la résilience de leurs aînés.

