Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes

Près de 150 femmes de la commune de Keur Socé ont bénéficié, ce mardi 25 janvier 2025, d’une formation sur les techniques de fabrication d’eau de javel, de détergents et de savon. Une initiative portée par le maire El Hadj Malick Ndiagane et qui vise à rendre autonome les femmes de cette commune située dans le département de Kaolack. « Pour rendre effective l’autonomisation des femmes, il faut faire en sorte que toutes les femmes aient la connaissance nécessaire pour pouvoir accompagner tous les projets que nous avons entrepris. La commune s’est engagée pour accompagner les femmes pour leur permettre d’avoir tous les outils nécessaires pour s’autonomiser», a-t-il déclaré.
À en croire le maire de Keur Socé, cette initiative fait partie d’une série de formations lancée par la municipalité pour les populations de la commune. « Précédemment, les femmes avaient bénéficié de formation en transformations céréalières. Nous allons aussi procéder à d’autres formations de métier pour les jeunes (…). Nous avons impliqué tous les 71 villages de la commune. C’est une manière de faire comprendre à la population que la commune a une mission commune, il n’y a pas de distinction. Nous impliquons tout le monde dans les activités de développement », a ajouté Elhadji Malick Ndiagane.
Les bénéficiaires ont salué cette initiative, qui selon elles, va favoriser la création d’activités génératrices de revenus de façon durable...
Autres articles
-
Kalidou Koulibaly au Président et au Premier ministre: « Vous êtes nos vraies étoiles »
-
Thiès- réunion du Conseil régional de la consommation: les nouveaux prix du riz brisé ordinaire, connus
-
Mbour / Drame à Médinatoul Salam : Yoro Ndoye (20 ans) décède lors du jubilé, fauché par un véhicule en fuite...
-
Kaolack - Baisse du prix du riz brisé : le sac de 50 kg passe à 14.400 FCFA et le kg à 315 FCFA
-
Cambérène en communion totale : quand l’Appel de Seydina Limamou Laye ouvre les portes et les cœurs