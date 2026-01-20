Keur Socé : Le maire El Hadj Malick Ndiagane offre une session de formation en saponification à près de 150 femmes

À en croire le maire de Keur Socé, cette initiative fait partie d’une série de formations lancée par la municipalité pour les populations de la commune. « Précédemment, les femmes avaient bénéficié de formation en transformations céréalières. Nous allons aussi procéder à d’autres formations de métier pour les jeunes (…). Nous avons impliqué tous les 71 villages de la commune. C’est une manière de faire comprendre à la population que la commune a une mission commune, il n’y a pas de distinction. Nous impliquons tout le monde dans les activités de développement », a ajouté Elhadji Malick Ndiagane.

Les bénéficiaires ont salué cette initiative, qui selon elles, va favoriser la création d’activités génératrices de revenus de façon durable...