Thiès- journée de sensibilisation: " Ceux qui essayent de trouver des ennemis à nos autorités doivent arrêter"( Djibril Bâ, Progrès)

Le mouvement " Progrès" ( Paix, Résilience, Ouverture pour une gouvernance réussie au Sénégal), avec à sa tête son président Djibril Bâ, a organisé hier à Thiès( Diamaguène), une journée de sensibilisation au cours de laquelle un concours de récital du Saint Coran a été paraphé avec la participation de plusieurs Daara de la cité du rail.

Le thème de cette journée de sensibilisation portait sur " Éducation Islamique et capital humain pour une administration publique et un secteur privé performants au Sénégal". " Aujourd'hui, nous avons pris l'option de travailler avec les Daara parce que les nouvelles autorités ont lancé un programme qui a un caractère endogène et un caractère souverainiste et qui dit caractère souverrainiste ou endogène va forcément se baser sur sa jeunesse. Et qui dit jeunesse, dit forcément éducation. C'est pourquoi, nous avons d'abord démarré par des Daara[...]. À Diamaguène, Sampathé, etc, nous avons essayé d'identifier des maîtres coraniques qui nous ont proposé des jeunes qui, aujourd'hui à la surprise de tout le monde, nous ont gratifié de sourates...", a déclaré M. Bâ lors de son face-à-face avec la presse.

Dans sa déclaration, Djibril Bâ a insisté sur l'éducation des jeunes. " Le plus important, ce sont les fondamentaux de l'islam. Aujourd'hui, force est de constater que la jeunesse devient de plus en plus désemparer et aujourd'hui comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, on ne peut développer le Sénégal sans cette jeunesse là. Et cette jeunesse doit être éduquée, elle doit être informée, et elle doit être sensibilisée[...]".

Parlant du développement du Sénégal, le président du mouvement " Progrès" a appelé à un sursaut collectif autour du tandem Diomaye-Sonko pour la matérialisation du " Projet".