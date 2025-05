Thiès- difficultés liées à la délivrance des licences et l'absence de course: Le collectif des amis du vélo tire la sonnette d'alarme

Des membres du Collectif des amis du vélo ont fait face ce mardi à la presse locale de Thiès afin de fustiger les difficultés que rencontrent les acteurs du vélo.

Ces derniers ont exprimé leurs vives préoccupations relatives à ce qu'ils considèrent comme une " léthargie" dans la gestion de cette discipline sportive. " De toutes les façons, notre pays n'est plus invité à participer aux compétitions de grande envergure( inscrites sur le calendrier UCI)", a indiqué l'ancien vice-président de la fédération de cyclisme.

Selon eux, les diffcultés susnommées sont relatives à la délivrance des licences et l'absence de course. " On n'organise plus de course et ces années passées le championnat du Sénégal ne s'est pas tenu[...]. Cela traduit qu'aucune perspective internationale n'est en vue pour nos cyclistes", ont-ils regretté.

Dans la foulée, les amis du vélo ont dit avoir saisi la tutelle afin que leurs préoccupations soient prises en charge dans les meilleurs délais. Parmi les exigences des acteurs: " Une réforme immédiate de la gouvernance de la fédération, la transparence dans la gestion administrative et financière, la mise en place d'un programme de développement du cyclisme etc...".