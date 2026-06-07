Thiès: deux jeunes garçons interpellés après avoir asséné 3 coups de couteau à leur victime...

L'irréparable s'est produit hier lors d'un match de football au quartier Carrière de Thiès. En effet, des jeunes garçons( entre 12 et 16 ans) de Randouléne, s'étaient rendus sur place afin de disputer un match de football avec leurs camarades du quartier précité. Ainsi, au cours du match, une vive altercation aurait opposé les deux camps, suite à un différend. L'un des joueurs habitant le quartier Carrière s'en est malheureusement sorti avec une blessure à la tête, occasionnée par un tesson de verre.

Finalement, l'arbitre a sifflé la fin du match et chaque équipe est rentrée dans son quartier respectif. Très remontée, la victime, s'est rendue chez elle où elle s'est emparée d'un couteau pour aller relancer les hostilités à Randouléne.

Sur place, une autre bagarre a encore éclaté entre elle et les deux jeunes garçons concernés. Malheureusement, elle s'en est encore sortie avec de nouvelles blessures, vu que ses adversaires lui ont violemment asséné 3 coups de couteau., a-t-on appris de sources émanant du quartier.

Hier, les deux présumés coupables ont été interpellés, ainsi qu'une troisième personne qui se serait interposée lors de l'intervention des FDR. La victime a, quant à elle été évacuée dans une structure sanitaire à Thiès...