Thiès : à bord d'un scooter de type X-max, un jeune meurt dans un accident de la circulation

En effet, surpris par un rond point, un jeune à bord d'un scooter X-Max, l'a traversé de bout en bout dans un saut spectaculaire pour atterrir de façon brutale de l'autre côté de l'infrastructure.

Malheureusement, la brutalité de la chute ne lui a laissé aucune chance, car il est décédé sur le coup. De plus, la moto qu'il conduisait, a été partiellement détruite.

Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital de Thiès...